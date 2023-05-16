Марафонская лыжная серия Ski Classics продлила отстранение россиян и белорусов на сезон-2023/2024. Ранее организация запретила проводить соревнования под своей эгидой в России.

«Совет Ski Classics решил не снимать запрет, введённый в феврале 2022 года в отношении белорусских и российских профессиональных команд и спортсменов. В предстоящем сезоне, на который скоро откроется регистрация, ситуация не изменится», — цитирует Дэвида Нильссона, генерального директора Ski Classics, официальный сайт организации.

Ski Classics по престижности соревнований уступает только гонкам Кубка мира. Особенность турниров заключается в том, что на старт вместе могут выходить как профессионалы, так и любители, мужчины и женщины совершенно разных возрастов.