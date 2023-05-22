Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Устюгов начал подготовку к новому сезону

"Сбор у нашей команды начался, и Сергей Устюгов также приступил к тренировкам, - сказал Турышев. - Мы сейчас готовимся в Ханты-Мансийске, сбор продлится до 3 июня. В программе сбора - медобследование, получение экипировки и непосредственная подготовка к основной тренировочной работе, которая намечена на летние месяцы".

Устюгову 31 год, он является олимпийским чемпионом в эстафете, в 2017 году лыжник стал двукратным чемпионом мира. Также на его счету четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. В сезоне-2022/23 Устюгов выиграл три золотые медали чемпионата России - в гонках на 50 км и 70 км, а также в личном спринте.