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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Устюгов начал подготовку к новому сезону

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов начал подготовку к новому сезону в составе сборной Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом ТАСС в понедельник сообщил главный тренер региональной команды Сергей Турышев.

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Устюгов начал подготовку к новому сезону
© ТАСС

"Сбор у нашей команды начался, и Сергей Устюгов также приступил к тренировкам, - сказал Турышев. - Мы сейчас готовимся в Ханты-Мансийске, сбор продлится до 3 июня. В программе сбора - медобследование, получение экипировки и непосредственная подготовка к основной тренировочной работе, которая намечена на летние месяцы".

Устюгову 31 год, он является олимпийским чемпионом в эстафете, в 2017 году лыжник стал двукратным чемпионом мира. Также на его счету четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. В сезоне-2022/23 Устюгов выиграл три золотые медали чемпионата России - в гонках на 50 км и 70 км, а также в личном спринте.

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