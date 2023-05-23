Лыжница Степанова: на Западе становится меньше денег

«С кем ни поговори — все знают, что мы катимся куда то не туда. Постоянно слышу стоны и жалобы от иностранных друзей и партнёров. Всё сводится к деньгам — их в Европе и США становится меньше у всех», — цитирует Степанову «Матч ТВ».