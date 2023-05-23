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Лыжница Степанова: слышу жалобы от иностранных друзей, на Западе становится меньше денег

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова считает, что после отстранения россиян на Западе снизился интерес к лыжным гонкам.

Лыжница Степанова: на Западе становится меньше денег
© Betassist

«С кем ни поговори — все знают, что мы катимся куда то не туда. Постоянно слышу стоны и жалобы от иностранных друзей и партнёров. Всё сводится к деньгам — их в Европе и США становится меньше у всех», — цитирует Степанову «Матч ТВ».

Напомним, 28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Затем лыжников из России и Беларуси отстранили от международных стартов.

22-летняя Степанова на зимних Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей золотой медали в женской эстафетной гонке. Она — самая молодая чемпионка Игр в истории лыжных гонок. В спринте Вероника добралась лишь до полуфинала.

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