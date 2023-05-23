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Вяльбе заявила, что FIS рассмотрит допуск лыжников на международные старты в сентябре

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) планирует рассмотреть вопрос допуска российских спортсменов на международные соревнования под своей эгидой только в сентябре.

Вяльбе сообщила, когда FIS рассмотрит допуск лыжников на международные старты
© Чемпионат.com

Ранее сообщалось, что FIS обсудит этот вопрос и критерии допуска согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) 24 мая.

«FIS не собиралась сегодня принимать никаких решений. Насколько мы знаем, они планируют вообще на сентябрь перенести рассмотрение допуска наших спортсменов», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

FIS одной из первых отстранила от соревнований российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Лыжникам не позволили даже завершить участие в Кубке мира – 2021/2022, что не помешало Наталье Непряевой выиграть трофей в общем зачёте.

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