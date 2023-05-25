$79.97-0.2086.20-0.35

«Там сидят трусы». Норвежский эксперт раскритиковал FIS за решение по российским лыжникам

Норвежский эксперт Петтер Скинстад прокомментировал решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отложить рассмотрение вопроса о допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Норвежский эксперт раскритиковал FIS за решение по российским лыжникам
© globallookpress.com

«Мне вообще не нравится, какие сигналы подаёт FIS. Думаю, что там сидят трусы, которые просто хотят последить за тем, что делают другие спортивные федерации и Международный олимпийский комитет. Они хотят увидеть, как будет развиваться дело. Единственным разумным решением было бы сказать, что россияне и белорусы отстранены до конца СВО и пока Россия не загладит свою вину. Всё остальное я считаю абсолютно неправильным. Но они не смеют так говорить», — приводит слова Скинстада Nettavisen.

Ранее в FIS сообщили, что решение по допуску российских и белорусских спортсменов на соревнования под эгидой организации не будет принято в мае.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий