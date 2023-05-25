Норвежский эксперт раскритиковал FIS за решение по российским лыжникам

«Мне вообще не нравится, какие сигналы подаёт FIS. Думаю, что там сидят трусы, которые просто хотят последить за тем, что делают другие спортивные федерации и Международный олимпийский комитет. Они хотят увидеть, как будет развиваться дело. Единственным разумным решением было бы сказать, что россияне и белорусы отстранены до конца СВО и пока Россия не загладит свою вину. Всё остальное я считаю абсолютно неправильным. Но они не смеют так говорить», — приводит слова Скинстада Nettavisen.