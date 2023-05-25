Тренер Бородавко: «Нашим атлетам выдвигают унизительные требования»

«Мы уже привыкли к подобным решениям, они ожидаемы. Достаточно плотно следим за ситуацией в мире, за отношением к нам, за решениями в других видах спорта.



Нашим атлетам выдвигают унизительные требования, которые не имеют никакого отношения к спорту, от которого уже ничего не осталось. Если ты военнослужащий, то права выступать не имеешь, это очень прискорбно.



Конечно, мы видим, что какие-то подвижки с допуском есть. Но в тех же дзюдо или фехтовании спортсменам выдвинули унизительные требования, плюс отцепили элиту, которая претендовала на самые высокие места. Делают все, чтобы лишний раз нас ткнуть», – сказал тренер.