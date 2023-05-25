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Юрий Бородавко: «Нашим атлетам выдвигают унизительные требования, которые не имеют никакого отношения к спорту»

Юрий Бородавко отреагировал на продление отстранения российских лыжников.

Тренер Бородавко: «Нашим атлетам выдвигают унизительные требования»
© Sports.ru

Накануне стало известно, что Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) оставил в силе отстранение россиян.

«Мы уже привыкли к подобным решениям, они ожидаемы. Достаточно плотно следим за ситуацией в мире, за отношением к нам, за решениями в других видах спорта.

Нашим атлетам выдвигают унизительные требования, которые не имеют никакого отношения к спорту, от которого уже ничего не осталось. Если ты военнослужащий, то права выступать не имеешь, это очень прискорбно.

Конечно, мы видим, что какие-то подвижки с допуском есть. Но в тех же дзюдо или фехтовании спортсменам выдвинули унизительные требования, плюс отцепили элиту, которая претендовала на самые высокие места. Делают все, чтобы лишний раз нас ткнуть», – сказал тренер.

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