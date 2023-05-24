Международная федерация отложила вопрос о допуске российских лыжников к соревнованиям

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение отложить рассмотрение вопроса допуска российских и белорусских спортсменов к соревнований. Об этом в среду шведской газете Expressen сообщил заместитель генерального секретаря организации Никлас Карлссон.

"Вопрос будет обсуждаться, но конкретное решение по нему лучше принять позже", - сказал Карлссон.

FIS объединяет лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл, сноубординг и горнолыжный спорт. В связи с событиями на Украине организация отстранила россиян и белорусов от соревнований.