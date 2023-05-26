Вяльбе: мужские и женские лыжные дистанции могут уравнять и в России

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) в июне рассмотрит вопрос перехода на новый международный стандарт дистанций. Об этом ТАСС в пятницу сообщила президент организации Елена Вяльбе.

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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) 24 мая окончательно уравняла мужские и женские дистанции в лыжных гонках, новый формат теперь будут распространяться и на чемпионаты мира. Переход на новые дистанции начался в минувшем сезоне на этапах Кубка мира, при этом внутрироссийские соревнования проходили в прежнем формате.

"Мы пока еще не приняли решения, - сказала Вяльбе. - Есть несколько факторов. Быстро у нас может не получиться. В принципе, все дистанции должны быть приравнены к международным, но для этого нужно пройти достаточно серьезный процесс в министерстве спорта, иначе мы можем не получить официальный статус этих соревнований".

"В июне будем решать коллегиально, самостоятельно принимать такие решения я не могу", - добавила глава федерации.

Вяльбе неоднократно высказывалась против уравнивания дистанций в мужских и женских соревнованиях, однако сейчас не исключает перехода на новый формат, учитывая, что его планируется применять и на Олимпийских играх. В FIS отметили, что переговоры с Международным олимпийским комитетом на эту тему уже начались.

В лыжегоночной программе предыдущих чемпионатов мира у мужчин гонка с раздельным стартом проходила на дистанции 15 км, скиатлон - 30 км, марафон - 50 км. У женщин те же дисциплины проходили на дистанциях 10, 15 и 30 км. В эстафете мужчины бежали 4 этапа по 10 км, женщины - 4 по 5 км.