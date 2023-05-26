Лыжница Степанова: в FIS надеются, что ситуация с Россией разрешится сама собой

Вероника Степанова: в FIS надеются, что ситуация с Россией разрешится сама собой
Олимпийская чемпионка, российская лыжница Вероника Степанова поделилась мнением о решении Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение спортсменов из России и Беларуси от международных соревнований на летний сезон 2023 года.
«FIS хочет соблюсти баланс, но всё это выглядит так, будто они надеются, что ситуация разрешится сама собой. Лично я больше так не думаю. Либо мы вернёмся на соревнования в равных со всеми условиях, либо не вернёмся туда вообще. Под равными условиями я подразумеваю отсутствие какого-либо комитета, который имел бы право ставить под сомнение политические взгляды атлетов.
Мир намного больше, чем Скандинавия. Эти страны могут кататься на лыжах без нас сколько угодно, мы сейчас делаем то же самое. Многие считают, что отстранение россиян — верное решение? Я не против того, чтобы люди думали, говорили или делали то, что считают нужным, если это не противозаконно. Разные мнения меня не смущают. Можно не соглашаться друг с другом, но важно сохранять уважение к остальным», — приводит слова Степановой SVT.
Российских и белорусских лыжников отстранили от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) после начала специальной военной операции Вооружённых сил РФ на территории Украины. 22 октября стало известно, что данное отстранение будет распространяться на весь сезон-2022/2023, включая чемпионат мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения).