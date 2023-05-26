Лыжница Степанова: в FIS надеются, что ситуация с Россией разрешится сама собой

«FIS хочет соблюсти баланс, но всё это выглядит так, будто они надеются, что ситуация разрешится сама собой. Лично я больше так не думаю. Либо мы вернёмся на соревнования в равных со всеми условиях, либо не вернёмся туда вообще. Под равными условиями я подразумеваю отсутствие какого-либо комитета, который имел бы право ставить под сомнение политические взгляды атлетов.



Мир намного больше, чем Скандинавия. Эти страны могут кататься на лыжах без нас сколько угодно, мы сейчас делаем то же самое. Многие считают, что отстранение россиян — верное решение? Я не против того, чтобы люди думали, говорили или делали то, что считают нужным, если это не противозаконно. Разные мнения меня не смущают. Можно не соглашаться друг с другом, но важно сохранять уважение к остальным», — приводит слова Степановой SVT.