Вице-чемпионка мира Матвеева: моя спортивная карьера скоро завершится

«На самом деле я далеко не смотрю. Вот у меня сейчас есть план пока на лето, то есть какие-то соревнования, именно роллеры зацепить. А вот насчет зимнего сезона таких глобальных целей не ставлю, как вот, допустим, в этом. У меня в этом сезоне главными стартами были чемпионат войск и чемпионат России. У меня в планах было поехать на финал Кубка России, в Москве со снегом очень плохо, и я приняла решение, что досрочно закончу сезон и буду отдыхать.



Далеко я не загадываю, потому что мне очень тяжело дался этот сезон. Прям вот за всю карьеру, которая у меня была, очень тяжело было себя заставлять. С мая я больше дома была с сыном, потому что уезжать вообще не хотелось, разъезжать как в том году. Может, в том году я соскучилась по лыжным гонкам после декрета. Но, видимо, перенасытилась настолько, что в декабре я себя заставляла выходить на тренировки. Никакого удовольствия, знаете, я не получала. Как говорят: «Получай удовольствие и бегай». Но я не знаю, как можно выйти на гонку и получить удовольствие, когда ты бежишь за пределами своих возможностей, выходишь на высокие пульса, тебе надо терпеть. Я не знаю, как можно от этого получить удовольствие. Раньше — да, наверное, была какая-то мотивация, я себя подстегивала. Сейчас же понимаю, что уже смотрю в другую сторону.



Спортивная карьера скоро завершится, но я не хочу резко бросать, поставить лыжи в угол. Я буду постепенно заканчивать, все равно выходить на тренировки, может, где-то выступлю на каких-то соревнованиях. Но постоянно ездить на Кубки России, чемпионат России — нет. В данный момент есть план на лето, в котором я уже наметила, что куда-то съезжу. Дальше не загадываю", — приводит слова Матвеевой Sport24.