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Наталья Матвеева: моя спортивная карьера скоро завершится, но я не хочу резко бросать

Вице-чемпионка мира 2017 года, российская лыжница Наталья Матвеева поделилась планами на завершение спортивной карьеры. Она призналась, что хочет уходить из большого спорта постепенно, так как не хочет резко бросать это занятие.

Вице-чемпионка мира Матвеева: моя спортивная карьера скоро завершится
© Чемпионат.com

«На самом деле я далеко не смотрю. Вот у меня сейчас есть план пока на лето, то есть какие-то соревнования, именно роллеры зацепить. А вот насчет зимнего сезона таких глобальных целей не ставлю, как вот, допустим, в этом. У меня в этом сезоне главными стартами были чемпионат войск и чемпионат России. У меня в планах было поехать на финал Кубка России, в Москве со снегом очень плохо, и я приняла решение, что досрочно закончу сезон и буду отдыхать.

Далеко я не загадываю, потому что мне очень тяжело дался этот сезон. Прям вот за всю карьеру, которая у меня была, очень тяжело было себя заставлять. С мая я больше дома была с сыном, потому что уезжать вообще не хотелось, разъезжать как в том году. Может, в том году я соскучилась по лыжным гонкам после декрета. Но, видимо, перенасытилась настолько, что в декабре я себя заставляла выходить на тренировки. Никакого удовольствия, знаете, я не получала. Как говорят: «Получай удовольствие и бегай». Но я не знаю, как можно выйти на гонку и получить удовольствие, когда ты бежишь за пределами своих возможностей, выходишь на высокие пульса, тебе надо терпеть. Я не знаю, как можно от этого получить удовольствие. Раньше — да, наверное, была какая-то мотивация, я себя подстегивала. Сейчас же понимаю, что уже смотрю в другую сторону.

Спортивная карьера скоро завершится, но я не хочу резко бросать, поставить лыжи в угол. Я буду постепенно заканчивать, все равно выходить на тренировки, может, где-то выступлю на каких-то соревнованиях. Но постоянно ездить на Кубки России, чемпионат России — нет. В данный момент есть план на лето, в котором я уже наметила, что куда-то съезжу. Дальше не загадываю", — приводит слова Матвеевой Sport24.

Напомним, ранее Матвеева завершила международную карьеру и признавалась, что не собирается её возобновлять.

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