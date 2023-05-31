Тренер Бородавко: лыжникам нужен лишний вес перед стартом сборов

Бородавко: лыжникам нужен лишний вес перед стартом сборов
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что спортсменам нужно иметь жировую прослойку для выполнения интенсивной работы на летних сборах.
«У всех людей есть проблемы с лишним весом, поскольку сложно держать себя на пике формы, но это также неправильно. Людям нужно позволять расслабляться. Лишний вес в это время нужен, потому что тренировки длинные, важно иметь определённые жировые запасы для восполнения энергии», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».
Российских и белорусских лыжников отстранили от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) после начала специальной военной операции Вооружённых сил РФ на территории Украины. 22 октября прошлого года стало известно, что данное отстранение будет распространяться на весь сезон-2022/2023, включая чемпионат мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения).
24 мая FIS продлила отстранение российских лыжников от международных соревнований.