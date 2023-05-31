Тренер Бородавко: лыжникам нужен лишний вес перед стартом сборов

«У всех людей есть проблемы с лишним весом, поскольку сложно держать себя на пике формы, но это также неправильно. Людям нужно позволять расслабляться. Лишний вес в это время нужен, потому что тренировки длинные, важно иметь определённые жировые запасы для восполнения энергии», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».