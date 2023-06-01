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Нортуг: Кубок мира по лыжам в опасности. Постоянные победы норвежцев убивают интерес

Норвежский лыжник, двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира Петтер Нортуг высказался о падении интереса к лыжным гонкам.

Олимпийский чемпион Нортуг: Кубок мира по лыжам в опасности
© globallookpress.com

«Когда я выступал на профессиональном уровне, конкуренция была гораздо выше. Кубок мира был интересным, спортсмены из разных стран были способны побеждать. Надеюсь, международная федерация внесёт верные изменения, чтобы вернуть энтузиазм в соревнования.

Кубок мира по лыжным гонкам в опасности. Международная федерация лыжного спорта (FIS) принимает сомнительные решения, такие как сокращение дистанции мужской эстафеты, чтобы дать шанс большему количеству стран, и в то же время отказывается от гонок, которые вошли в историю нашего вида спорта. Когда отдаляешься от корней, это страшно. Я понимаю ход мыслей, но это не позволит другим работать над повышением своего уровня. Не знаю, что в итоге решит FIS. Если нам не удастся вернуть интерес к лыжным гонкам в Европе, будет очень сложно. Посмотрите на результаты. Норвежцы занимают все призовые места, по крайней мере, в мужских соревнованиях. Это убивает интерес к лыжному спорту", — приводит слова Нортуга Ski-Nordique.

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