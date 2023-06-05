Минспорта огласило список кандидатов в лыжную сборную России на следующий сезон

Министерство спорта Российской Федерации огласило список кандидатов на попадание в сборную России по лыжным гонкам на следующий сезон.

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Стоит отметить, что в состав мужской команды вошёл Сергей Устюгов, который ранее заявлял о возможном окончании спортивной карьеры. В минувшем сезоне олимпийский чемпион стал чемпионом России в спринте и марафоне.

Также в состав национальной команды попал её лидер Александр Большунов, ставший в сезоне-2022/2023 обладателем Кубка России.

У женщин в состав включены сестры Наталья и Дарья Непряевы, а также олимпийские чемпионки Вероника Степанова, Татьяна Сорина и Юлия Ступак. В прошлом сезоне Наталья Непряева стала сильнейшей в общем зачёте Кубка России.