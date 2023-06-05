Минспорта огласило список кандидатов в лыжную сборную России на следующий сезон

Устюгов и Большунов вошли в состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2023/2024
Министерство спорта Российской Федерации огласило список кандидатов на попадание в сборную России по лыжным гонкам на следующий сезон.
Стоит отметить, что в состав мужской команды вошёл Сергей Устюгов, который ранее заявлял о возможном окончании спортивной карьеры. В минувшем сезоне олимпийский чемпион стал чемпионом России в спринте и марафоне.
Также в состав национальной команды попал её лидер Александр Большунов, ставший в сезоне-2022/2023 обладателем Кубка России.
У женщин в состав включены сестры Наталья и Дарья Непряевы, а также олимпийские чемпионки Вероника Степанова, Татьяна Сорина и Юлия Ступак. В прошлом сезоне Наталья Непряева стала сильнейшей в общем зачёте Кубка России.
Российских и белорусских лыжников отстранили от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) после начала специальной военной операции Вооружённых сил РФ на территории Украины. 22 октября стало известно, что данное отстранение будет распространяться на весь сезон-2022/2023, включая чемпионат мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения).