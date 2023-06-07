Лыжница Степанова ведет переговоры о переходе в другой регион

«Сайт ФЛГР слегка опережает события. Я действительно веду переговоры о переходе в другой регион, в том числе с Архангельской областью, не скрою.



Остался заключительный этап переговоров – ну, а заключительные этапы вы знаете как я бегаю



На финише узнаете новости первыми именно от меня», – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в телеграм-канале.