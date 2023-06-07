Лыжница Степанова ведет переговоры о переходе в другой регион

Вероника Степанова: «Веду переговоры о переходе в другой регион, в том числе с Архангельской областью. Остался заключительный этап»
Лыжница Вероника Степанова рассказала о возможном переходе в другой регион.
Ранее на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) обновился профиль 22-летней спортсменки. Теперь там указано, что она представляет Архангельскую область, а не Камчатский край.
«Сайт ФЛГР слегка опережает события. Я действительно веду переговоры о переходе в другой регион, в том числе с Архангельской областью, не скрою.
Остался заключительный этап переговоров – ну, а заключительные этапы вы знаете как я бегаю
На финише узнаете новости первыми именно от меня», – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в телеграм-канале.
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Вероника Степанова: «Веду переговоры о переходе в другой регион, в том числе с Архангельской областью. Остался заключительный этап»
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