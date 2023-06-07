$81.46+0.2187.17+0.21

Вероника Степанова: «Веду переговоры о переходе в другой регион, в том числе с Архангельской областью. Остался заключительный этап»

Лыжница Вероника Степанова рассказала о возможном переходе в другой регион.

Лыжница Степанова ведет переговоры о переходе в другой регион
© Соцсети

Ранее на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) обновился профиль 22-летней спортсменки. Теперь там указано, что она представляет Архангельскую область, а не Камчатский край.

«Сайт ФЛГР слегка опережает события. Я действительно веду переговоры о переходе в другой регион, в том числе с Архангельской областью, не скрою.

Остался заключительный этап переговоров – ну, а заключительные этапы вы знаете как я бегаю

На финише узнаете новости первыми именно от меня», – написала олимпийская чемпионка Пекина-2022 в телеграм-канале.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители