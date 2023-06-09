Лыжница Истомина: некоторые думают, что я стерва

Лыжница Истомина призналась, что впечатления людей до и после общения с ней не совпадают
Российская лыжница Мария Истомина поделилась мнением о себе. Ее слова передает Sport24.
«Мне, например, многие говорят о том, что когда меня видят, я для них одна, а когда начинают со мной общаться, то я на самом деле другой человек.
В чем это проявляетcя? Некоторые, когда видят меня впервые, думают, что я cтерва. Но это меня никогда не обижало. Мне проcто было интереcно — почему. Я же вроде не делаю ничего такого, почему люди так думают», — сказала спортсменка.
Истомина является чемпионкой мира среди юниоров в эстафете. В этой же дисциплине она становилась серебряным призером этапа Кубка мира.
Напомним, что весной 2022 года Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении представителей России и Белоруссии от международных мероприятий до конца сезона-2021/22. 22 октября 2022 года это решение было продлено на следующий сезон.