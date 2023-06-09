Лыжница Истомина: некоторые думают, что я стерва

«Мне, например, многие говорят о том, что когда меня видят, я для них одна, а когда начинают со мной общаться, то я на самом деле другой человек.



В чем это проявляетcя? Некоторые, когда видят меня впервые, думают, что я cтерва. Но это меня никогда не обижало. Мне проcто было интереcно — почему. Я же вроде не делаю ничего такого, почему люди так думают», — сказала спортсменка.