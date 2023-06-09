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Лыжница Истомина призналась, что впечатления людей до и после общения с ней не совпадают

Российская лыжница Мария Истомина поделилась мнением о себе. Ее слова передает Sport24.

Лыжница Истомина: некоторые думают, что я стерва
© РИА Новости

«Мне, например, многие говорят о том, что когда меня видят, я для них одна, а когда начинают со мной общаться, то я на самом деле другой человек.

В чем это проявляетcя? Некоторые, когда видят меня впервые, думают, что я cтерва. Но это меня никогда не обижало. Мне проcто было интереcно — почему. Я же вроде не делаю ничего такого, почему люди так думают», — сказала спортсменка.

Истомина является чемпионкой мира среди юниоров в эстафете. В этой же дисциплине она становилась серебряным призером этапа Кубка мира.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении представителей России и Белоруссии от международных мероприятий до конца сезона-2021/22. 22 октября 2022 года это решение было продлено на следующий сезон.

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