$83.64+1.0090.39+1.38

В ФЛГР объяснили, будут ли уравнены дистанции у мужчин и женщин в российских соревнованиях

Председатель комитета Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) по организации и проведению соревнований Игорь Беломестнов рассказал, какие изменения форматов гонок произойдут в российском календаре в сезоне-2023/2024.

В ФЛГР объяснили, будут ли уравнены дистанции у мужчин и женщин в российских соревнованиях
© Чемпионат.com

«Будут ли уравнены дистанции у мужчин и женщин в российских соревнованиях? Изменения, принятые FIS, мы планомерно будем внедрять на этапах Кубка России. Речь о равных дистанциях для раздельных гонок – по 10 км и для скиатлонов – 20 км. Возможны изменения в планируемой программе Спартакиады сильнейших, что касается дистанции гонок. Чемпионат России пройдёт по классическому формату.

Смешанных эстафет в предстоящем сезоне не будет. Спринтерские гонки будут проходить в прежнем формате. Квалификация из одной попытки и забеги», — приводит слова Беломестнова телеграм-канал «На лыжи».

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыНовый год 2023ПодаркиПраздникиПодкастыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители