Лыжник-чемпион Большунов пожаловался на свою физическую форму

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира российский лыжник Александр Большунов рассказал о работе на тренировочном сборе в группе Юрия Бородавко в Малиновке (Архангельская область).

«Я вообще не готов, тяжело тренироваться. Ребята уже «летают», Лёха Червоткин недосягаем. Он просто уезжает. А я пока что тихонько катаюсь по равнине», — сказал Большунов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Большунов — трёхкратный олимпийский чемпион 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/2020, 2020/2021), двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/2020 и 2020/2021). На прошедшем чемпионате России – 2023 Большунов завоевал три золотые медали – в скиатлоне, гонке с раздельным стартом на 15 км и командном спринте.