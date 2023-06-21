МОК уравнял дистанции в лыжных гонках на Олимпиадах

Ранее гонка с раздельным стартом у мужчин проходила на дистанции 15 км, скиатлон — 30 км, марафон — 50 км, а у женщин те же дисциплины проводились на дистанциях 10, 15 и 30 км соответственно. По новым правилам гонка с раздельным стартом у мужчин и женщин будет проходить на дистанции 10 км, скиатлон — 20 км, марафон — 50 км. Изменения коснулись и эстафеты. Если ранее у мужчин этапы были по 10 км, а у женщин — по 5 км, то теперь всем лыжникам независимо от пола предстоит бежать четыре этапа по 7,5 км.