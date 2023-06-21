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Бородавко прокомментировал решение МОК об уравнивании дистанций для мужчин и женщин

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) об уравнивании дистанций для мужчин и женщин в лыжных гонках. Вчера стало известно, что на Олимпиадах новое правило будет действовать уже с 2026 года.

Тренер Бородавко прокомментировал противоречивое решение МОК
© Чемпионат.com

«Моё мнение не меняется — классика лыжных гонок, которая существовала до этих нововведений, была значительно лучше. Уравнивание женщин и мужчин в гонках на двадцать и пятьдесят километров можно считать уклоном в сторону великовозрастных спортсменов, которые более подготовлены и способны обладать высокой выносливостью. Среди молодых спортсменов таких нет, поэтому при этом нововведении соревнования станут для определённого количества женщин, минимум 5-10 человек, и это в лучшем случае. Все остальные будут статистами, а разрыв в результатах будет колоссальным. Это не принесёт никакого интереса в развитии лыжных гонок, поскольку молодежь и выходцы из юниоров будут не готовы к таким дистанциям», — приводит слова Бородавко Sport24.

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