Тренер Бородавко прокомментировал противоречивое решение МОК

«Моё мнение не меняется — классика лыжных гонок, которая существовала до этих нововведений, была значительно лучше. Уравнивание женщин и мужчин в гонках на двадцать и пятьдесят километров можно считать уклоном в сторону великовозрастных спортсменов, которые более подготовлены и способны обладать высокой выносливостью. Среди молодых спортсменов таких нет, поэтому при этом нововведении соревнования станут для определённого количества женщин, минимум 5-10 человек, и это в лучшем случае. Все остальные будут статистами, а разрыв в результатах будет колоссальным. Это не принесёт никакого интереса в развитии лыжных гонок, поскольку молодежь и выходцы из юниоров будут не готовы к таким дистанциям», — приводит слова Бородавко Sport24.