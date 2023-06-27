Степанова объяснила, как Россия начинает обходить Норвегию в лыжных гонках

— За последние годы у нас в лыжных гонках появилось несколько успешных, амбициозных бизнесменов, готовых вкладывать собственные средства в профессиональные команды.



Они начали закладывать фундамент новых отношений.



Думаю, болельщики заметили: пошел процесс перехода лучших лыжников из одного региона в другой. Как часть этого процесса имею право сказать: потому что бизнесмены стали создавать условия для побед в конкретных, своих регионах: оплачивать работу врачей, массажистов, сервисменов.



Я уверена, что мы начинаем обходить Норвегию, нашего главного конкурента в мировых лыжах. Не знаю, почему наши репортеры и блогеры исписали миллион страниц в духе: «Ах, норвежцы, они на лыжи с детства встают, это у них в крови!» И у финнов в крови, и канадцев тоже в крови. Норвежское преимущество в том, что там есть десятка полтора очень богатых людей, которые топовым лыжникам и самой сборной активно помогают. Вот в Финляндии, Канаде и даже Швеции таких нет. А в Норвегии есть — и их имена известны всем. Но это сплошное меценатство, причем такое, пассивное, за билет в VIP зону и возможность покататься на лыжах с чемпионом мира. На процессы они не очень влияют, — написала Степанова.