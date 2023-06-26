Большунов высказался об уравнивании дистанций у мужчин и женщин

«Мы с ребятами разговаривали; получается, что мы с Лёхой Червоткиным последние динозавры, которые застали нормальные дистанции на Олимпиаде. Мы последние олимпийские чемпионы по нормальным лыжам, получается так.



Дальше меняют всё, и с каждым годом всё другое. Это странно, потому что есть история. Лыжные гонки родились давно, чемпионы Олимпийских игр по определённым дистанциям были с давних пор. Странно, что всё меняют даже на главных стартах», – приводит слова Большунова «Матч ТВ».