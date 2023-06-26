Большунов рассказал о дочери

Большунов о дочери: «Она бесится, и очень много. С ней весело, конечно, но иногда сложно»
Лыжник Александр Большунов рассказал о характере своей дочери Евы.
Ева родилась в августе 2022 года.
– Самое главное, что у меня есть возможность прийти и наблюдать за дочерью, чему то научить Еву.
– Чему ее учишь? Разговаривает уже?
– Да какое разговаривает? Она бесится, и очень много. С ней весело, конечно, но иногда сложно, когда она не хочет спать, а хочет беситься.
– Ты такой же был в детстве?
– Говорят, что я долго кричал и плакал много. Ева вроде бы не кричит, но издевается, ха-ха, – сказал Большунов.
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