Тренер Бородавко нашел плюс в отсутствии международных стартов

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в беседе с «Матч ТВ» заявил, что отсутствие международных стартов можно назвать плюсом для российских лыжников, так как внутри страны увеличился интерес к этому виду спорта, в том числе со стороны российских спонсоров.

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Ранее олимпийская чемпионка Вероника Степанова в своей колонке на «Матч ТВ» заявила, что в России появляется всё больше бизнесменов, готовых вкладывать средства в профессиональные команды, и это выгодно отличает нашу страну от остальных, в том числе от Норвегии.

— Сейчас действительно ощущается всё больший интерес к лыжным гонкам в России, не только зрительский, но и со стороны спонсоров. Они больше обращают внимание на лидеров сборной России, оказывают поддержку. Этому способствуют и яркие трансляции на федеральном канале, которые повышают популярность лыжных гонок в стране.

— То есть из за отсутствия международных стартов наши лыжники не страдают в этом плане?

— Даже, возможно, это сейчас плюс для нас, — сказал Бородавко «Матч ТВ».