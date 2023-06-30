Лыжник Клебо рассказал о длительном восстановлении после травмы

«Я могу понемногу бегать, но только на несколько сессий. Я не могу долго напрягаться. Боль уменьшается, но я должен быть осторожен с тем, как тренируюсь. Я знаю, что такие вещи требуют времени. Врачи сказали мне, что на выздоровление уйдет как минимум год, к настоящему времени мы близки, но психологически трудно всё ещё находиться в таком состоянии», – приводит слова Клебо FondoItalia.