Губерниев высказался о критике Вяльбе в адрес Большунова

«Очень странная позиция Елены Вяльбе, которая говорила, как надо любить Россию и не соглашаться выступать без флага. Может, она заключала контракт с Большуновым? Она что, бенефициар? Может, она денег на этом заработала? Большунов — хороший открытый парень. Сказать два добрых слова в адрес отечественного производителя, поддержать страну в нынешней ситуации является первостепенной задачей. Вяльбе должно быть стыдно. Странно вы Родину любите, госпожа президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».