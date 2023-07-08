Вяльбе одной фразой высказалась об обсуждении FIS по вопросу возвращения россиян

Президент ФЛГР Вяльбе об обсуждении FIS по вопросу возвращения россиян: мне пофигу
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о предстоящем заседании Международной федерации лыжного спорта (FIS), на котором будет обсуждать возвращение российских лыжников на международные соревнования, выразив уверенность, что ничего положительного Россию на этом заседании не ждет, передает Sport24.
«Пусть обсуждают, что хотят, мне пофигу. Я 100% уверена, что ничего положительного для нас на этом обсуждении точно не будет», — сказала Вяльбе.
Весной 2022 года FIS приняла решение об отстранении представителей России и Белоруссии от международных мероприятий до конца сезона-2021/22. 22 октября 2022 года это решение было продлено на следующий сезон.
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