Клебо отреагировал на свою фотографию, размещенную на базе сборной Норвегии

«Думаю, это мило и забавно, что они повесили плакат с моим изображением у входа в центр здесь, в Тронхейме. Нет, я бы не хотел, чтобы его убрали. Для меня большая честь быть изображённым в олимпийском центре в моём родном городе. И тот факт, что мне там не рады, говорит о том, что я всё делаю правильно.



Я знал, что запрет работы в центре — часть отказа от подготовки с национальной командой. У меня всё ещё нет даже соглашения о представительстве Норвегии, чтобы иметь статус спортсмена сборной сейчас. При таком взгляде на это для меня нет ничего удивительного.



Не могу сказать, что исключение из сборной как-то беспокоит меня или мешает мне заниматься тем, что входит в мои планы. Я приобрёл себе новый тредбан: это уже даст почти такие же возможности для тренировки, какие были в национальном центре», — приводит слова Клебо норвежское издание VG.