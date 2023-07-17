Лыжник Легков призвал поддержать Путина

«Думаю, Путин любит биатлон, как и хоккей, теннис, фигурное катание, он тот президент, который делает очень много для спортсменов в России. Я всегда говорю, что ни в одной стране мира не получают такой поддержки, как у нас.



Путин — самый лучший. Он поддерживает спортсменов, а мы должны поддержать его», — заявил Легков.