Лыжник Легков призвал поддержать Путина

Победитель зимних Олимпийских игр 2014 года в марафоне Александр Легков заявил, что президент России Владимир Путин очень сильно поддерживает спортсменов. Его слова, произнесенные в рамках VK Fest, приводит Sport24.
По его словам, глава государства любит множество видов спорта.
«Думаю, Путин любит биатлон, как и хоккей, теннис, фигурное катание, он тот президент, который делает очень много для спортсменов в России. Я всегда говорю, что ни в одной стране мира не получают такой поддержки, как у нас.
Путин — самый лучший. Он поддерживает спортсменов, а мы должны поддержать его», — заявил Легков.
Также лыжник заявил, что мечтает о скорейшем снятии ограничений и возвращении российских атлетов на международный уровень.
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