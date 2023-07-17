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Чемпион ОИ-2014 по лыжным гонкам Легков назвал Путина самым лучшим

Победитель зимних Олимпийских игр 2014 года в марафоне Александр Легков заявил, что президент России Владимир Путин очень сильно поддерживает спортсменов. Его слова, произнесенные в рамках VK Fest, приводит Sport24.

Лыжник Легков призвал поддержать Путина
© РИА Новости

По его словам, глава государства любит множество видов спорта.

«Думаю, Путин любит биатлон, как и хоккей, теннис, фигурное катание, он тот президент, который делает очень много для спортсменов в России. Я всегда говорю, что ни в одной стране мира не получают такой поддержки, как у нас.

Путин — самый лучший. Он поддерживает спортсменов, а мы должны поддержать его», — заявил Легков.

Также лыжник заявил, что мечтает о скорейшем снятии ограничений и возвращении российских атлетов на международный уровень.

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