Йоханнес Клебо выбрался с друзьями на рыбалку и пошутил над своим уловом

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал в социальных сетях фотографии с совместной рыбалки со своей девушкой Пернилле Досвик, а также с двукратным чемпионом мира в эстафетах, норвежским лыжником Никласом Дюрхаугом (объявил о завершении карьеры в 2021 году), норвежским нападающим «РБ Лейпциг» Александером Сёрлотом и их спутницами.

: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЙОХАННЕСА КЛЕБО

«Большую рыбу придётся ждать в следующем году», — подписал фото Клебо.

По итогам прошедшего сезона Клебо стал победителем общего зачёта Кубка мира, а на чемпионате мира — 2023 норвежец завоевал три золотых медали и два серебра.