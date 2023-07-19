Лыжница Степанова рассказала о карьерах, загубленных неправильным питанием

— Я в сборной России по лыжным гонкам уже пятый год. Не знаю ни одной лыжной карьеры, загубленной алкоголем или наркотиками. Но знаю немало загубленных неправильным питанием. Можно сколько угодно кивать на гормональные сбои, на генетические особенности — но если ты потребляешь больше калорий, чем тратишь, то неминуемо толстеешь. Имен не будет, разумеется. Но я видела и ночные поедания из под кровати, и истерики дорвавшихся до кондитерской в день отдыха. Что там видела — сама участвовала, было дело.