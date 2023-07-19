Лыжница Степанова рассказала о карьерах, загубленных неправильным питанием

«Видела и ночные поедания из‑под кровати, и истерики дорвавшихся до кондитерской в день отдыха. Да и сама участвовала, было дело» — лыжница Степанова
Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Вероника Степанова в своей колонке на «Матч ТВ» написала, что знает немало людей из своего вида спорта, чьи карьеры были загублены неправильным питанием.
Степанова завоевала золото на Играх 2022 в Пекине в составе женской эстафетной команды. По итогам сезона 2022/23 в Кубке России 22 летняя лыжница стала второй в общем зачете.
— Я в сборной России по лыжным гонкам уже пятый год. Не знаю ни одной лыжной карьеры, загубленной алкоголем или наркотиками. Но знаю немало загубленных неправильным питанием. Можно сколько угодно кивать на гормональные сбои, на генетические особенности — но если ты потребляешь больше калорий, чем тратишь, то неминуемо толстеешь. Имен не будет, разумеется. Но я видела и ночные поедания из под кровати, и истерики дорвавшихся до кондитерской в день отдыха. Что там видела — сама участвовала, было дело.
Нутрициологов, кстати, в лыжных гонках нет. Ни у нас, ни на Западе, — написала Степанова.
«Видела и ночные поедания из‑под кровати, и истерики дорвавшихся до кондитерской в день отдыха. Да и сама участвовала, было дело» — лыжница Степанова
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