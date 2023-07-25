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Глава ФЛГР Вяльбе подтвердила запрет на смену спортивного гражданства для российских лыжников

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью ТАСС заявила, что не изменила своего мнения насчет желающих сменить спортивное гражданство лыжников.

Вяльбе ввела ограничение на переход в другие спортивные федерации для российских лыжников
© РИА Новости

По ее словам, запрет на переход под юрисдикцию других национальных лыжных федераций действует для членов сборной страны.

«Если это член сборной России, то я не дам такое согласие. Что касается детей, если родители уехали, то что теперь?» — заявила Вяльбе.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона.

22 октября это решение было продлено на сезон-2022/23. О возможном снятии ограничений на данный момент информации нет.

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