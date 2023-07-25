Сальников считает, что российские пловцы до конца года не вернутся на международную арену

КАЗАНЬ, 25 июля. /ТАСС/. Российские пловцы не смогут вернуться на международную арену как минимум до конца 2023 года. Такое мнение журналистам высказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников во время посещения церемонии открытия Кубка России по плаванию в Казани.

"На сегодняшний день Международная федерация плавания (World Aquatics - прим. ТАСС) продляет тот принцип неучастия наших спортсменов, который был провозглашен в прошлом году, то есть до конца года мы нигде не участвуем, нас никуда не приглашают. Комиссия свои рекомендации еще не выдала. Когда мы это получим, приступим к анализу и подготовим свой вариант развития событий", - сказал он.

"Исходя из озвученных требований, когда командные виды спорта отсекли сразу на первом этапе, к сожалению, туда попадает и водное поло, и все, что связано с группой и парой [в синхронном плавании]. Какое-то время назад была попытка World Aquatics отстоять синхронное плавание и водное поло, посчитать их как отдельные дисциплины, на которые не распространяются эти правила. Но сейчас, на сегодняшний момент, им не удалось этого сделать", - добавил Сальников.

Российские и белорусские спортсмены с марта прошлого года отстранены от соревнований под эгидой World Aquatics в связи с событиями на Украине, вопрос их допуска на международные турниры отложен.