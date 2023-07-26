Устюгов может сняться с оставшихся гонок чемпионата России на лыжероллерах

"Я понял, что последний круг они будут идти на максимуме, и все, не было смысла выкладываться полностью, я и так много сил потратил с начала гонки. Не надо было вчера много проигрывать (более 1 минуты - прим. ТАСС), чтобы сегодня столько не отыгрывать. В плане подготовки к предстоящему сезону обе гонки сложились хорошо: если вчера мне было плохо, то сегодня получше. И основные старты у меня должны быть зимой, а не летом", - пояснил он.