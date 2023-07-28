Лыжница Степанова высказалась о продвижении российских спортивных брендов

Лыжница Вероника Степанова высказалась о продвижении российских спортивных брендов.

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«…Комитет Госдумы по физической культуре и спорту подготовил и внес в ГД законопроект о поддержке спортивной индустрии…».

Отличная новость! Но у меня вопрос — о чем конкретно речь?

Безусловно, важно, чтобы спортинвентарь производился у нас в стране. Чтобы был качественным и доступным по цене. Наверное, важно, чтобы производителям предоставили какие-то важные для них льготы. Я только за.

Но не всем ясно другое: важно, насколько этот спортинвентарь раскручен, моден, престижен, — и здесь мы отстаем. Все из-за ментальности «хорошая вещь сама себя продаст».

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«Я очень уважаю Месси, внимательно изучаю его business case (да, это то, именно то, что меня интересует). Но сейчас куда лучше «идут» Мбаппе и Холанд. А их подписали конкуренты фирмы-спонсора Месси. Значит ли это, что бутсы Мбаппе лучше бутс Месси? Объективно – не знаю.

Но субъективно +100500 детей выберет именно «как у Мбаппе». И у нас тоже, никакой разницы нет. Хотят западные гиганты платить топовым звездам уже даже не миллионы, а десятки миллионов? Очень сомневаюсь. Но платят.

Не хочу быть неверно понятой: деньги сами по себе – далеко не все. Есть еще ответственность, гордость, тщеславие, в конце концов.