Лыжница Непряева рассказала о мотивации в условиях отстранения от международных турниров

"Вопрос с допуском на международные соревнования в нейтральном статусе сложный, и он во многом не от меня зависит. Насчет мотивации: я все-таки тренируюсь с верой в то, что мы вернемся туда (на международные турниры - прим. ТАСС), в первую очередь, и, конечно же, как я уже говорила, в России девочки не дают мне расслабляться, навязывают хорошую конкуренцию, борьбу. Самолюбие тоже очень сильно дает мотивацию", - сказала Непряева.