Тренер Бородавко: не за горами время допуска до международных стартов

«Уровень конкуренции в России, особенно в женском составе, значительно ниже. Наталья постепенно, на мой взгляд, теряет спортивные кондиции, прежде всего из за отсутствия конкуренции, приходится её искусственно заставлять, чтобы она сама себя могла мотивировать удерживать этот уровень. Потому что не за горами то время, когда нас допустят, более высокое функциональное состояние должно быть.



Что касается Большунова? Никто ни с кем не соревнуется, не стоит задачи обыграть любой ценой. В этом году у него пока меньше срывов, в прошлом году выпал август из за рождения дочери, были болезни», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».