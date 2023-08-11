Вероника Степанова рассказала об общении с западными спортсменами

«Американские и европейские астронавты пожимать руку и обнимать россиянина могут, а у европейских спортсменов рука что ли отвалится? Да нет, конечно, это всё бред.



Я не прекращала и не прекращаю общаться с иностранными спортсменами, тренерами, лыжными техническими специалистами. У них точно не возникнет проблем, чтобы пожать мне руку на финише.



Проблемы — исключительно у отдельных руководителей международного спорта, которых травля в СМИ и соцсетях беспокоит гораздо больше, чем вопросы справедливости и развития. Ну и пару десятков демонстрантов у их альпийской виллы это тоже волнует», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».