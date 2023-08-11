Вероника Степанова рассказала об общении с западными спортсменами

Олимпийская чемпионка российская лыжница Вероника Степанова рассказала о том, что продолжает общаться со спортсменами из западных стран.
«Американские и европейские астронавты пожимать руку и обнимать россиянина могут, а у европейских спортсменов рука что ли отвалится? Да нет, конечно, это всё бред.
Я не прекращала и не прекращаю общаться с иностранными спортсменами, тренерами, лыжными техническими специалистами. У них точно не возникнет проблем, чтобы пожать мне руку на финише.
Проблемы — исключительно у отдельных руководителей международного спорта, которых травля в СМИ и соцсетях беспокоит гораздо больше, чем вопросы справедливости и развития. Ну и пару десятков демонстрантов у их альпийской виллы это тоже волнует», — приводит слова Степановой «Матч ТВ».
Российских и белорусских лыжников отстранили от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) после начала специальной военной операции Вооружённых сил РФ на территории Украины. 22 октября стало известно, что данное отстранение будет распространяться на весь сезон-2022/2023, включая чемпионат мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения).