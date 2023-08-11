Клебо заявил, что будет выступать в серии Ski Classics в случае пропуска Кубка мира

В настоящее время неизвестно, будет ли спортсмен выступать на этапах Кубка мира. Для участия в этих соревнованиях ему необходимо заключить контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии. Клебо пока этого не сделал, он тренируется вне национальной команды.