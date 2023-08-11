Клебо заявил, что будет выступать в серии Ski Classics в случае пропуска Кубка мира
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о планах на сезон-2023/2024.
В настоящее время неизвестно, будет ли спортсмен выступать на этапах Кубка мира. Для участия в этих соревнованиях ему необходимо заключить контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии. Клебо пока этого не сделал, он тренируется вне национальной команды.
Ski Classics – это ежегодная серия турниров по лыжным гонкам на длинные дистанции в классическом стиле.
Клэбо 26 лет. Он является девятикратным чемпионом мира, пятикратным олимпийским чемпионом, четырёхкратным победителем Кубка мира и трёхкратным победителем многодневки «Тур де Ски». На счету норвежца 60 побед на этапах кубка мира.