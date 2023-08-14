Олимпийский призер назвал имена конкурентов Большунова и Непряевой в новом сезоне

— Судя по прошедшему соревнованию в Малиновке, серьезной конкуренции у Непряевой не намечается. Возможно, Вероника Степанова немножечко затаилась летом. В некоторых гонках она точно сможет посоперничать с Натальей. У нас есть сильные спринтерши: Фалеева, Баранова. Есть Ступак, которая тренируется сейчас у Егора Сорина и хорошо выступила на кубке Карелии. Я уверен, что этой зимой она ментально перезагрузится и сможет навязывать конкуренцию в некоторых гонках Непряевой. Легкой прогулкой для нее эта зима не будет, но пока что Наташа — на самом деле наш лидер, на которого устремлены взгляды всех, в том числе и ее конкуренток.



Большунов пока также доказывает свое превосходство. Но Александр Терентьев уже и зимой, и летом обыгрывает его. Есть Сергей Устюгов, который еще прошлой зимой доказывал, что может обыгрывать Большунова. Есть Савелий Коростелев, который перешел к новому тренеру Егору Сорину. Думаю, грядущей зимой мы увидим повзрослевшего, возмужавшего Савелия с новыми победами. Сезон будет интересный, несмотря на то, что он скорее всего пройдёт лишь в пределах нашей страны.



Хочется, чтобы у нас развивались клубные коммерческие старты, и мы привлекали азиатский рынок, другие дружественные нам страны. Мы знаем, что в Китае есть прекрасный спринтер. Его привлечение на российские соревнования только усилит конкуренцию и привлечет больше внимания к спорту, — сказал Панжинский «Матч ТВ».