Панжинский: можно было бы разрешить россиянам выступать без флага, но без дурацких условий МОК

«Можно было бы допустить россиян без флага, но без дурацких условий МОК, где ты должен подписать отказ от каких-то вещей. Не надо придумывать никаких идиотских условий, поскольку нейтральный статус многие у нас в стране не примут в текущих условиях», — цитирует Панжинского «Матч ТВ».