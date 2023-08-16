Панжинский: можно было бы разрешить россиянам выступать без флага, но без дурацких условий МОК
Член исполкома Международной федерации лыжного спорта Александр Панжинский заявил, что российских спортсменов следует допустить к международным турнирам в нейтральном статусе, но без призывов подписать декларацию об осуждении СВО.
«Можно было бы допустить россиян без флага, но без дурацких условий МОК, где ты должен подписать отказ от каких-то вещей. Не надо придумывать никаких идиотских условий, поскольку нейтральный статус многие у нас в стране не примут в текущих условиях», — цитирует Панжинского «Матч ТВ».
В феврале 2022 года МОК из-за ситуации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить от своих турниров россиян и белорусов. Большинство федераций последовали рекомендации МОК.
25 января МОК допустил возможность участия в международных турнирах россиян, не поддержавших СВО.