Вяльбе: давно хотим организовать шоу лыжников и биатлонистов

«Очень давно выхаживаем эту идею, но пока имеются проблемы с форматом шоу. С Паком мы обсуждали этот вопрос, но никакой конкретики не было. Думаю, мы обязательно что-нибудь придумаем и порадуем всех развлекательным шоу с участием лыжников и биатлонистов», — цитирует Вяльбе Sport24.