Вяльбе: давно хотим организовать шоу лыжников и биатлонистов

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что организация планирует провести шоу с участием лыжников и биатлонистов.
«Очень давно выхаживаем эту идею, но пока имеются проблемы с форматом шоу. С Паком мы обсуждали этот вопрос, но никакой конкретики не было. Думаю, мы обязательно что-нибудь придумаем и порадуем всех развлекательным шоу с участием лыжников и биатлонистов», — цитирует Вяльбе Sport24.
Российских и белорусских лыжников отстранили от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) после начала специальной военной операции Вооружённых сил РФ на территории Украины. 22 октября стало известно, что данное отстранение будет распространяться на весь сезон-2022/2023, включая чемпионат мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения).