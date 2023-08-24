Губерниев прокомментировал свадьбу Непряевой и Терентьева

— С точки зрения любви и счастья — желаю им долгая лета, всё должно быть хорошо. Что касается спортивных результатов — посмотрим, думаю, что всепобеждающая сила любви понесет их на крыльях к новым победам. Ребятам желаю жить до 120 лет, совет да любовь. Надеюсь, что супруг станет таким же крутым настоящим лидером, как и супруга, — сказал Губерниев «Матч ТВ».