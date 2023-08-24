Губерниев прокомментировал свадьбу Непряевой и Терентьева

«Всепобеждающая сила любви понесет их на крыльях к новым победам» — Губерниев о свадьбе Непряевой и Терентьева
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что российские лыжники Наталья Непряева и Александр Терентьев будут достигать новых побед после свадьбы.
Ранее спортсмены опубликовали на своих страницах в социальных сетях фотографии из ЗАГСа со свидетельством о браке.
— С точки зрения любви и счастья — желаю им долгая лета, всё должно быть хорошо. Что касается спортивных результатов — посмотрим, думаю, что всепобеждающая сила любви понесет их на крыльях к новым победам. Ребятам желаю жить до 120 лет, совет да любовь. Надеюсь, что супруг станет таким же крутым настоящим лидером, как и супруга, — сказал Губерниев «Матч ТВ».
Непряева завоевала золото на Играх 2022 в Пекине в составе женской эстафетной команды. По итогам сезона 2022/23 в Кубке России 27 летняя лыжница стала победительницей в общем зачете.
Терентьев — двукратный призер Олимпийских игр.