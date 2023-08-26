Непряева будет выступать на соревнованиях под другой фамилией

«Ищите Наталью Терентьеву в протоколах уже на летнем чемпионате России.



И еще: у ребят впереди два медовых месяца. Оба — в тренировочных апартаментах Ю.В. Бородавко. Сначала Малиновка. Потом Раубичи», — написал корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов в своём телеграм-канале.