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Наталья Непряева будет выступать на соревнованиях под фамилией Терентьева

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева будет выступать на соревнованиях под фамилией Терентьева.

Непряева будет выступать на соревнованиях под другой фамилией
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23 августа стало известно, что Непряева и бронзовый призер Игр Александр Терентьев, которые тренируются в группе Юрия Бородавко, официально зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе.

«Ищите Наталью Терентьеву в протоколах уже на летнем чемпионате России.

И еще: у ребят впереди два медовых месяца. Оба — в тренировочных апартаментах Ю.В. Бородавко. Сначала Малиновка. Потом Раубичи», — написал корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов в своём телеграм-канале.

Летний чемпионат России пройдет в Архангельской области с 15 по 18 сентября. Свадебные торжества Терентьевых состоятся 23 сентября.

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