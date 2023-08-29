В Швеции обеспокоены возможным допуском российских лыжников к турнирам

В Швеции обеспокоены возможным допуском российских лыжников к международным турнирам
Менеджеры сборной Швеции по лыжным гонкам Ларс Эберг и Андрес Бюстрём опасаются, что российские лыжники вернутся на международные старты.
«Я не наивный человек. Я знаю, что присутствует риск того, что их сейчас допустят. Да, я не чувствую себя спокойно. В странах — членах FIS у людей разное мнение», — цитирует Эберга «РИА Новости Спорт» со ссылкой на Expressen.
«У меня те же чувства, что и у Ларса. Это может случиться осенью. И я предполагаю, что россиян вернут в нейтральном статусе. Я считаю, что все придерживаются мнения, что русских нельзя допускать к турнирам», — сказал Бюстрём.
Российских и белорусских лыжников отстранили от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) после начала специальной военной операции Вооружённых сил РФ на территории Украины. 22 октября прошлого года стало известно, что данное отстранение будет распространяться на весь сезон-2022/2023, включая чемпионат мира по лыжным видам спорта в Планице (Словения).