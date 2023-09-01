Клебо допускает, что не поучаствует в Кубке мира в следующем сезоне

Клебо не исключает, что не выступит в Кубке мира в следующем сезоне
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо заявил, что готов пожертвовать выступлением в Кубке мира в следующем сезоне ради участия в чемпионате мира 2025.
Ранее Клебо отказался от места в сборной Норвегии и ушел на самофинансирование и подготовку с личным тренером. Действующие правила не позволяют спортсменам участвовать в Кубке мира вне национальной команды. Клебо выразил надежду, что он все таки сможет принимать участие в международных стартах.
— Как я уже говорил, мне еще предстоит готовиться к ЧМ 2025, что является моей большой целью. Подготовка идет медленно, но тщательно — с желанием выполнять свою работу как можно лучше, с надеждой, что здоровье не подведет и все пройдет наилучшим образом.
Конечно, предстоящий зимний сезон важен, учитывая «Тур де Ски» и другие старты, но ничего важнее чемпионата мира 2025 года нет, и если мне придется пропустить Кубок мира в следующем сезоне, я это сделаю, — приводит слова Клебо Ski Nordique.
Норвежец также является четырехкратным обладателем Кубка мира и девятикратным чемпионом мира.