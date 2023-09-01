Клебо допускает, что не поучаствует в Кубке мира в следующем сезоне

— Как я уже говорил, мне еще предстоит готовиться к ЧМ 2025, что является моей большой целью. Подготовка идет медленно, но тщательно — с желанием выполнять свою работу как можно лучше, с надеждой, что здоровье не подведет и все пройдет наилучшим образом.



Конечно, предстоящий зимний сезон важен, учитывая «Тур де Ски» и другие старты, но ничего важнее чемпионата мира 2025 года нет, и если мне придется пропустить Кубок мира в следующем сезоне, я это сделаю, — приводит слова Клебо Ski Nordique.