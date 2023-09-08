Шведские лыжники скрывали эпидемию в сборной

В августе команду распустили по домам не просто так.

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В начале августа шведская лыжная команда отправились в местечко Торсби на запланированный сбор. Но тренировки там пошли не по плану: уже через несколько дней всех спортсменов распустили по домам. Как оказалось, команду охватил вирус, подкосивший шесть человек за одну ночь.

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«Мы не хотим рисковать»

Сбор в Торсби был первым совместным летним тренировочным сбором мужской и женской команд Швеции. Но завершить его не удалось. В ночь на 10 августа спортсмены массово подхватили вирус – инфекцию верхних дыхательных путей, сопровождающуюся болью в горле.

Команду тут же распустили по домам, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса перед началом нового сезона.

«Болезнь распространилась в группе, несколько человек заболели ночью. Точную причину назвать трудно. Все общались друг с другом, так что могут быть и другие инфицированные, поэтому продолжение сборов было нежелательным», – объяснил врач команды Рикард Нобериус.

«Мы не хотим рисковать ещё больше и заболеть в этот период года. Сейчас важно сохранить здоровье большинства, чтобы гонщики могли тренироваться дома», – сделал вывод менеджер команды Андерс Быстрем.

Во всём виноват Ганс

По версии врача сборной, причиной вспышки заболевания стал «Ганс» – ураган, который бушевал на территории Швеции, Норвегии и Дании.

«Команда была вынуждена тренироваться под проливным дождем. Понятно, что стресс в сочетании с влажной погодой способствует распространению инфекций. Также стрессом для организма летом являются тренировки в лыжном тоннеле, которые были на неделе. Там вы переходите из минусовой среды в +20°С снаружи. Когда ещё и воздух такой влажный, то это всё становится дополнительным фактором риска», – предположил Нобериус.

Доктор при этом сомневается, что причиной заболевания мог стать новый штамм коронавируса, который начал распространяться в Швеции. Перед отъездом со сборов некоторые из заболевших сдали экспресс-тест на наличие нового вируса, но все результаты были отрицательными.

«Это скажется на подготовке»

Что интересно — в сборной Швеции скрывали имена тех, кто подхватил вирус. Но практически сразу к местным журналистам просочилась информация, что среди них нет Фриды Карлссон и Калле Хальфварссона.

Первые же три имени раскрыла Моа Лундгрен. В своих соцсетях она показала пассажиров минивэна, который сборная выделила специально для заболевших, чтобы снизить риски распространения инфекции. Кроме самой Лундгрен, в машине находились Линн Сван и Маркус Грате. А уже в сентябре стало известно, что среди заболевших была и Эбба Андерссон.

«Никогда подобного не испытывала. Нас было шестеро, кто заболел, и у всех симптомы появились буквально в течение часа. Это удивительно, потому что у меня был отдельный номер, и мы старались соблюдать все меры предосторожности. К счастью, простуда оказалась лёгкой, и уже через несколько дней я приступила к тренировкам. Но это всё равно не может не сказаться на подготовке», – рассказала Эбба о болезни и восстановлении.

А ещё она была разочарована тем, что о её болезни стало известно:

«Думаю, тем, кто слил информацию, придётся ответить», – заметила шведка.

Имена ещё двух заболевших неизвестны до сих пор. Непонятно пока и то, скажется ли перенесённая болезнь на подготовке спортсменов.