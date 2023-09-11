Звездные лыжники пропустят летний чемпионат России в Малиновке

«К сожалению, Большунов и Червоткин до сих пор восстанавливаются после травм. Они пока тренируются в щадящем режиме – только на лыжероллерах. Саша и Лёша не проделали ту работу, которая необходима для соревнований. У них есть определённые ограничения», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.