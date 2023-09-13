Губерниев подколол Вяльбе

Ранее Вяльбе неоднократно выступала против участия российских атлетов в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что приоритетом являются интересы спортсменов, которые должны сами для себя принять решение об участии или отказе от участия в Олимпиаде в нейтральном статусе.