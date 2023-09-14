В норвежской федерации завели внутреннее дело после слов сервисмена Клэбо

«Я хочу, чтобы условия труда для работников становились лучше. За кулисами происходит многое, чего люди, к сожалению, не видят.



Я говорю о конкретных событиях, все основано на фактах. Я выступаю за справедливость, честность и уважительное отношение к другим людям. Для меня важны фундаментальные ценности, которые обеспечивают основу благополучия.



Тому, что можно терпеть, есть предел. Такие вещи недопустимы», – сказал Педерсен.