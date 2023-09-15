Вяльбе: «Без флага и гимна нам на Олимпийские игры выезжать не надо»

«Мое мнение – без флага и гимна нам на Олимпийские игры выезжать не надо. Про декларацию я уже вообще ничего не говорю, это полная дискриминация. И моя позиция не поменяется», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.