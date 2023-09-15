Вяльбе: «Без флага и гимна нам на Олимпийские игры выезжать не надо»

Елена Вяльбе: «Мое мнение – без флага и гимна нам на Олимпийские игры выезжать не надо. И моя позиция не поменяется»
Елена Вяльбе вновь выступила против участия в Олимпиаде в нейтральном статусе.
«Мое мнение – без флага и гимна нам на Олимпийские игры выезжать не надо. Про декларацию я уже вообще ничего не говорю, это полная дискриминация. И моя позиция не поменяется», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что в вопросе участия в соревнованиях нужно руководствоваться интересами спортсменов, а решение остается за ними.
Следующие Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Елена Вяльбе: «Мое мнение – без флага и гимна нам на Олимпийские игры выезжать не надо. И моя позиция не поменяется»
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